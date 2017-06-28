Нелли Струтинская: "Глава Коми раскрылся не только как политик, но и как неравнодушный человек"

28 июня 2017 года, 15:20 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Коми Нелли Струтинская прокомментировала опубликованное "Комиинформом" интервью с главой Коми Сергеем Гапликовым. Детский омбудсмен заметила, что в нем он раскрылся не только как политик или руководитель региона, но и как человек.

"То, как он подходит к решению проблем, и то, о чем он говорит в интервью, свидетельствуют, что это человек неравнодушный, реально оценивающий ситуацию. Что он уже имеет определенный опыт управленческой и организационной работы. Он видит реальные "плюсы" и "минусы", которые есть на территории республики", - полагает Н.Струтинская.

Она считает: когда глава Коми озвучивает ближайшие и долгосрочные планы по развитию республики, в его словах звучит уверенность, что они осуществятся. Но для этого нужно приложить не только его усилия, но и тех людей, которые будут эти планы реализовывать.

"Для развития регионов нужна и федеральная поддержка. Конечно, регионы самостоятельно решают ряд проблем. Но есть проблемы, которые необходимо решать на федеральном уровне. Без поддержки, наверное, ни один регион не в состоянии решить все поставленные президентом задачи", - заметила Н.Струтинская.

Илья Баканов
  Ключевые слова: развитие, оценка, глава
Персоны: Струтинская Нелли Леонидовна, Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Политика
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