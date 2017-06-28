В Коми сезон медосбора отстает на три недели от обычного года. Как рассказал "Комиинформу" известный пчеловод Андрей Полуэктов, причиной тому послужила холодная зима и затянувшаяся следом весна.

"Сначала была аномально холодная зима, а потом аномально теплый март, однако единственным днем, когда пчелы могли вылететь на облет, стало 11 апреля, - пояснил пасечник. – Облет – это очистительная процедура, в ходе которой пчелы очищают кишечник после зимы. Обычно семье на облет необходимо несколько дней, а у нас было всего несколько часов. Пчелы, которые не успевают совершить облет, погибают, а сама семья либо перестает развиваться, либо развивается медленно".

По словам собеседника агентства, из-за погодных аномалий пчелы не успели вывести себе смену. На то, чтобы вырастить из яйца рабочую особь, требуется 21 день. Еще восемь дней насекомое трудится в улье – кормит личинок, выполняет другие рабочие обязанности. Фактически только спустя месяц после появления на свет молодая пчела начинает работать на медоносах.

"Если нам повезет и июль-август будут жаркими, растения смогут нагнать отставание, а вот пчелам нужен как минимум 21 день", - посетовал А. Полуэктов.

Пчеловод рассказал, что в настоящий момент его пасека насчитывает сто семей. Сократить количество семей более чем на полсотню пришлось из-за отсутствия спроса. После того как в Сыктывкаре закрыли ярмарку выходного дня, реализация продукции резко снизилась. Сейчас пасечник сотрудничает с региональной торговой сетью "Мато", которая принимает продукцию на реализацию по приемлемым ценам. С федеральными торговыми сетями пчеловоду сотрудничать невыгодно.