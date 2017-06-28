В Воркуте реконструируют драмтеатр

В Воркуте развернулась масштабная работа по реконструкции драматического театра.

В рамках проекта партии "Единая Россия" "Театры малых городов" в этом году два воркутинских театра - Государственный театр кукол Республики Коми и Воркутинский драматический театр - получили федеральную субсидии в размере 7, 2 млн рублей на создание постановок и укрепление материально-технической базы.

Как рассказал художественный руководитель театра драмы Виктор Ножкин, в настоящее время завершаются общестроительные работы: укрепляется потолок, чтобы было можно установить новое качественное механическое оборудования для сцены, демонтирована старая крепительная система, на которой держалось световое оборудование, готовится к установке.

В конце июля за работу примется компания, выигравшая аукцион. Ее задача – установка современного механического оборудования, а также действующего светового.

Как заметил Виктор Ножкин, на все работы уйдет чуть больше шести миллионов рублей, полученных непосредственно в рамках проекта. Открыть свои двери для зрителей обновленный Воркутинский драматический театр планирует в сентябре этого года, сообщает пресс-служба администрации Воркуты.