В Коми назвали победителей и призеров конкурса коллективных договоров организаций

28 июня 2017 года, 11:32 |
Фото из архива "Комиинформа"

Определены победители и призеры конкурса коллективных договоров организаций, расположенных на территории Республики Коми.

Итоги конкурса были озвучены на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Конкурс проводится среди организаций, финансируемых из бюджетов различных уровней, организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность как в производственной, так и в непроизводственной сферах.

Заслушав мнение сторон социального партнерства по результатам рассмотрения конкурсных материалов и бальных оценок, организационным комитетом в качестве победителей определены девять организаций, сообщает пресс-служба Минтруда.

Победители и призеры конкурса:

Первое место:

1. По категории "организации, финансируемые из бюджетов различных уровней":

- Государственное профессиональное образовательное учреждение "Княжпогостский политехнический техникум", г. Емва (с численностью работающих до 50 человек включительно);

- Общество с ограниченной ответственностью "Фармация", г. Ухта (с численностью работающих свыше 50 человек до 150 человек включительно);

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Республиканский противотуберкулезный диспансер", г. Сыктывкар (с численностью работающих свыше 150 человек).

2. По категории "иные организации":

- Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №86 ОАО "РЖД", г. Воркута ("малые предприятия" - с численностью работающих до 100 человек включительно);

- Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка", г. Ухта ("крупные предприятия" - с численностью работающих свыше 250 до 1000 человек включительно).

Второе место:

1. По категории "организации, финансируемые из бюджетов различных уровней":

- Федеральное государственное казенное учреждение "2 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Коми", г. Ухта (с численностью работающих свыше 150 человек).

2. По категории "иные организации":

- Общество с ограниченной ответственностью "Усинское территориальное транспортное управление", г. Усинск ("крупные предприятия" - с численностью работающих от 250 до 1000 человек включительно).

Третье место:

1. По категории "организации, финансируемые из бюджетов различных уровней":

- Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми", г. Сыктывкар (с численностью работающих свыше 150 человек).

2. По категории "иные организации":

- Акционерное общество "Газпром газораспределение Сыктывкар", г. Сыктывкар ("крупные предприятия" - с численностью работающих от 250 до 1000 человек включительно).

Комиинформ
  Ключевые слова: Победа, организация, коллектив, договор
  Рубрика: Общество
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