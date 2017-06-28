На пожаре в Воркуте эвакуировали 15 человек

28 июня 2017 года, 9:30 | Воркута
Фото ГУ МЧС по РК

27 июня, в 13.49 в пожарно-спасательную службу Воркуты поступило сообщение о пожаре в 5-этажном панельном жилом доме по улице Дорожная.

Пл информации ГУ МЧС по Коми, пожарные подразделения в 13.53 прибыли к месту вызова.

Прибывшие пожарные обнаружили открытое горение на двух балконах на 4 и 5 этажах дома. Огнеборцам удалось быстро остановить распространение огня.

Уже в 14.09 пожар был полностью ликвидирован.

Гибели и травматизма людей не допущено, 15 жильцов дома были эвакуированы. Пожаром повреждены балконы и 20 кв. метров жилой площади двух квартир.

Причиной пожара, по предварительным данным, могло послужить неосторожное обращение с огнем. Проводится проверка органами дознания.

В тушении пожара принимали участие 13 сотрудников Пожарно-спасательной части ФПС №31 и 5 единиц техники, в том числе пожарная автолестница.

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Комиинформ
  Ключевые слова: Пожары, МЧС
  Рубрика: Происшествия
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