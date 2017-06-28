Республиканский конкурс инновационных проектов пройдет в Коми в 2017 году.

Соответствующее распоряжение подписала первый заместитель председателя Правительства РК Лариса Максимова.

Цель конкурса - стимулирование и популяризация развития инновационной деятельности на территории Республики Коми.

Организатором конкурса выступит Коми республиканская академия государственной службы и управления.

Академии поручено разработать и утвердить по согласованию с Министерством промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми положение о конкурсе, порядок работы и состав конкурсной комиссии по определению победителей конкурса.