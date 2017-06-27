Вновь созданное Министерство строительства и дорожного хозяйства займется строительством новых объектов к 100-летию Коми

27 июня 2017 года, 18:35 |
Фото Антона Пархачева

Выделение Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми из структуры Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства связано с задачами в области инфраструктурного строительства к 100-летию Республики Коми. Об этом заявил заместитель председателя Правительства Коми Константин Лазарев, комментируя указ главы республики Сергея Гапликова о разделении региональных Минпрома и Минстроя.

Напомним, в результате реорганизации в республике появятся Министерство инвестиций, промышленности и транспорта, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство строительства и дорожного хозяйства и Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов.

Ранее с инициативой воссоздания Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми выступили общественники, написавшие от имени межрегиональных общественных движений "Коми войтыр" и "Изьватас" письмо-обращение в адрес главы республики. В ходе личной встречи с лидерами движений Сергей Гапликов детально рассмотрел все доводы, представленные общественными структурами и вынес его на обсуждение Президиуму Правительства региона. Впоследствии было принято официальное решение о разделении министерств.

Что касается выделения Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми из структуры Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, то оно связано с задачами в области инфраструктурного строительства к 100-летию Республики Коми.

"Реализация проектов по строительству новых объектов в республике, реконструкции и ремонту требует усиленной координации по всем направлениям. И решение этой важной задачи будет возложено на новое министерство", - отметил заместитель председателя Правительства Республики Коми Константин Лазарев.

Он также отметил, что ключевыми направлениями работы создаваемого Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми станут обеспечение стабильной работы объектов жизнеобеспечения в регионе, в том числе в рамках прохождения осенне-зимнего периода, а также тарифообразование. "Формирование тарифов в Республике Коми должно быть максимально прозрачным и понятным для всех участников этого этого процесса, в первую очередь для населения", - подчеркнул К. Лазарев.

Напомним, что именно согласование тарифов на тепловую энергию составляет значительную часть претензий правоохранительных органов к прежней команде руководства Республики Коми.

Первый заместитель председателя Правительства Республики Коми Лариса Максимова отметила, что при реорганизации министерств штатная численность работников останется на прежнем уровне. "Данное решение соотносится с требованиями Программы оздоровления государственных финансов Республики Коми на 2017-2019 годы, направленной на укрепление устойчивости бюджетной системы региона, удержание роста расходов и сокращение дефицита республиканского бюджета", - подчеркнула Л. Максимова.

Напомним, 17 мая этого года глава региона Сергей Гапликов подписал распоряжение о сокращении штатной численности госслужащих и работников органов власти и отдельных учреждений на 10 процентов. В число органов власти вошли также реорганизуемые министерства.

В соответствии с указом главы Республики Коми от 26 июня 2017 года № 55, все основные организационные мероприятия планируется осуществить до 1 сентября 2017 года, а ввести в действие изменения в структуру органов исполнительной власти Республики Коми – до 1 января 2018 года. Указанные сроки обсуловлены тем, что ряд решений, принимаемых в процессе реорганизации министерств, необходимо согласовать с федеральными органами исполнительной власти. Кроме того, в целях реализации данного указа главы Коми требуется внесение соответствующих изменений в законодательство Республики Коми.

Документом также распределены полномочия и функции между указанными министерствами.

Комиинформ
  Рубрика: Экономика
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