В Сыктывкаре задержана серийная магазинная воровка

27 июня 2017 года, 16:06 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

В полицию Сыктывкара поступило сообщение от представителя торговой сети. Заведующая магазином рассказала, что в ходе просмотра видеонаблюдения выявлен факт кражи алкогольной продукции.

Полицейские составили ориентировку. Разыскивалась девушка 25-30 лет с белой кожаной сумкой. Вскоре местонахождение подозреваемой было установлено сотрудниками уголовного розыска.

Девушка была доставлена в отдел полиции, где выяснилось, что она причастна и к другим фактам краж. В общей сложности злоумышленница за короткий период похитила продукцию из восьми столичных магазинов.

Злоумышленница, 1991 года рождения, созналась в содеянном. Следователями УМВД России по г.Сыктывкару возбуждено уголовное дело по ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража).

В настоящее время подозреваемая помещена в спецприемник города Сыктывкара по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Ведется следствие, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Комиинформ
  Ключевые слова: кража
  Рубрика: Происшествия
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