В Коми до середины следующей недели сохранится прохладная погода.

Как сообщила "Комиинформу" начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Коми ЦГМС Ольга Козак, самым прохладным днем на этой неделе станет четверг.

Следом за атлантическим циклоном, под влиянием которого республика будет находиться до конца недели, через юг Коми продет еще один небольшой циклон с дождями, но уже не такими обильными.

"В Сыктывкаре, по многолетним наблюдениям, в последние дни июня дневной прогрев должен составлять 24 градуса, ночью температура не должна опускаться ниже 13 градусов, по прогнозу же днем температура будет колебаться в пределах 20 градусов, - отметила О. Козак. – До начала июля в республике сохранится прохладная и дождливая погода. Резких, кардинальных перемен в сторону жары пока не предвидится".

По словам собеседницы агентства, по статистике за последние 17 лет прохладный июнь встречался один раз в четыре года. Теплый июль с температурой выше нормы после прохладного июня был зафиксирован в 2003 и 2007 годах.

О. Козак разъяснила также, что специалисты гидрометеорологической службы характеризуют лето по июлю – самому теплому месяцу года. В 2014 и 2015 годах, когда температура в июле была на 2-3 градуса ниже нормы, казалось, что лето не состоялось.

Впрочем, самое холодное лето за весь период наблюдений было зафиксировано в 1969 году, когда после холодной зимы с мая по август температура держалась ниже климатической нормы.