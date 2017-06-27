Жители Коми могут поддержать семью погорельцев в Сыктывкаре

Жители Коми могут присоединиться к добрым делам и поддержать семью погорельцев в Сыктывкаре.

Центр социальной помощи семье и детям Сыктывкара призывает жителей столицы республики откликнуться на призыв о помощи семьи из 4-х человек, которая в результате пожара лишилась крова и всего нажитого имущества. Семья остро нуждается в совершенно конкретной помощи:

1. Для мальчика: обувь размер 31-32 (спортивная); вещи (футболки, спортивный костюм, куртка, джемпер) рост 122-128.

2. Для девочки: обувь размер 39-40 (кроссовки, балетки, туфли); одежда (куртка, блузка, футболки) размер 44-46, джинсы, брюки, легенцы – 29-30 размер.

3. Для мамы: обувь размер 36 (кроссовки, балетки), одежда (куртка, футболка) размер 40-42.

4. Для папы: обувь размер 43,5-44 (кроссовки, ботинки), одежда (спортивные штаны, пиджак, футболки) размер 52-54.

5. Чулочно-носочные изделия.

6. Предметы личной гигиены: мыло, зубные пасты, стиральный порошок.

7. Постельное белье, одеяло, подушки, полотенца.

8. Посуда.

"Мы очень просим, если у кого-то есть хоть какая-то возможность помочь, откликнуться и поддержать, мы будем безумно Вам благодарны!!!", - такой призыв к горожанам разместили специалисты центра соцпомощи семье и детям Сыктывкара в группе своего учреждения в ВКонтакте (https://vk.com/cspsid?w=wall-49709622_1972).

Всех неравнодушных и готовых оказать поддержку семье просят обращаться по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, 158 (отделение "Подросток"), тел.: (8212) 31-46-98.