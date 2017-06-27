Родственники нашли тело пропавшего рыбака из Краснобора
27 июня 2017 года, 8:35 | Ижемский
В районе села Кельчиюр Ижемского района мужчина обнаружил тело своего пропавшего брата. Он сразу опознал родственника. Тело рыбака унесло течением примерно на 20 км от предполагаемого места трагедии.
Напомним, 5 июня к спасателям с просьбой о помощи обратилось руководство администрации села Краснобор. Мужчина 1983 года рождения, со слов его супруги, отправился рыбачить в 7 утра 3 июня, однако домой не вернулся. Местные жители обнаружили его перевернутую лодку недалеко от кладбища в местечке Пошукшор на протоке реки Ижма.
Как пояснили "Комиинформу" в ижемском подразделении СУ СКР по Коми, по факту обнаружения тела проводится проверка. Следователи пока исключили криминальный характер смерти погибшего. Причина смерти устанавливается.
Юлия Николаева
Ключевые слова: тело, следователи, рыбак
Рубрика: Происшествия
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