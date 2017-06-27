Родственники нашли тело пропавшего рыбака из Краснобора

В районе села Кельчиюр Ижемского района мужчина обнаружил тело своего пропавшего брата. Он сразу опознал родственника. Тело рыбака унесло течением примерно на 20 км от предполагаемого места трагедии.

Напомним, 5 июня к спасателям с просьбой о помощи обратилось руководство администрации села Краснобор. Мужчина 1983 года рождения, со слов его супруги, отправился рыбачить в 7 утра 3 июня, однако домой не вернулся. Местные жители обнаружили его перевернутую лодку недалеко от кладбища в местечке Пошукшор на протоке реки Ижма.

Как пояснили "Комиинформу" в ижемском подразделении СУ СКР по Коми, по факту обнаружения тела проводится проверка. Следователи пока исключили криминальный характер смерти погибшего. Причина смерти устанавливается.