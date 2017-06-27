Благотворители помогли приобрести аппарат "Коагучек" для 1,5-месячной Ангелины Букса из Сосногорска

Благотворители помогли приобрести аппарат "Коагучек" для 1,5-месячной Ангелине Букса из Сосногорска.

Как сообщает Детский некоммерческий благотворительный фонд "Сила Добра", девочка появилась на свет 5 мая этого года со сложным врожденным пороком сердца.

11 мая ее госпитализировали в Санкт-Петербургский Педиатрический университет, где был проведен первый этап операции на открытом сердце.

Сейчас Ангелина находится в отделении детской кардиоревматологии Республиканского Кардиодиспансера, но домой ее выписать без специального оборудования нельзя.

Девочке был крайне необходим аппарат "Коагучек", предназначенный для контроля свертываемости крови, стоимостью в 41 тысячу рублей. Фонд "Сила Добра" оплатил его покупку. Кроме того, еще в восемь тысяч обошлись расходные материалы к оборудованию.

Поставки аппарата ждут в ближайшее время.