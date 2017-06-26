В Сосногорске 616 школьников отдохнут в летних лагерях

В Сосногорске более 600 школьников отдохнут в детских оздоровительных лагерях на базе образовательных учреждений.

Как рассказала начальник управления образования администрации района Ольга Мирошникова, в период летних каникул в детских лагерях побывают 616 школьников, осенних - 494.

Продолжительность летней смены составит 21 день, осенней – пять. Стоимость летней путевки в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием составляет 1700 рублей. В оздоровительных сменах организовано двухразовое горячее питание и культурно-досуговая программа.

В каждом лагере работа строится поопределенному направлению. В школе №5, к примеру, школьники смогут расширить знания о краеведении, этнокультурном наследии, экологическом воспитании. В пришкольном лагере для воспитанников ежедневно проводят мероприятия – от спортивных турниров до мастер-классов.

В лагере "Созвучие" в Гимназии при главе Сосногорского района выявляют артистические таланты. Направленность программы в этом лагере – художественно-эстетическая, каждый день посвящен отдельному направлению – музыке, изобразительному искусству, танцам и другому.

В детском оздоровительном лагере "Непоседы" открыты кружки по интересам - "Юный спортсмен", "Игротека", "Умники и умницы", "Радуга творчества", "Экспериментариум". В этом году ребят ждут экскурсии в городскую библиотеку, музей, интересные спортивные состязания, а также викторины и конкурсы. В спортивно-оздоровительное направление лагеря "Непоседы" отлично вписались и весёлые старты, и квест-игра "Эрудит".