Коми расширяет сотрудничество с крупнейшими финансовыми структурами России и зарубежья

26 июня 2017 года, 17:10 |
Фото из архива "Комиинформа"

В рамках международного финансово-экономического форума "Пражские деловые встречи" подписан меморандум о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и Международным банком экономического сотрудничества. Документ скрепили подписями глава Республики Коми Сергей Гапликов и председатель Правления Международного экономического банка Ирина Головченко, сообщает пресс-служба главы Коми.

"Мы продолжаем расширять сотрудничество с ведущими финансовыми организациями. Наш новый партнёр, Международный банк экономического сотрудничества, обладает мощными экономическими ресурсами, широкими внешнеторговыми связями и инвестиционными возможностями. Уверен наше взаимовыгодное сотрудничество придаст новый импульс в реализации планов по привлечению инвестиций в экономику республики", - отметил Сергей Гапликов.

В рамках настоящего меморандума правительство Республики Коми и Международный банк экономического сотрудничества договорились о взаимодействии в создании благоприятных условий для инвестирования в экономику Республики Коми в сферах промышленного строительства; сельского хозяйства; разработки природных ископаемых; энергетики; лесопереработки. В планах - проведение консультаций, обмен опытом по вопросам, затрагивающим интересы сторон, в частности по механизмам и инструментам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, стороны намерены обмениваться практическим опытом привлечения и сопровождения инвестиций.

Основная задача меморандума - содействие координации сторон в сфере финансово-экономического сотрудничества, направленного на привлечение инвестиций в экономику Республики Коми, повышение её инвестиционной привлекательности для стран-членов МБЭС.

***Международный банк экономического сотрудничества учреждён Советом Экономической Взаимопомощи [межправительственная экономическая организация – Прим.] в 1963 году с местопребыванием в городе Москве. Страны-члены Банка: Республика Болгария, Социалистическая Республика Вьетнам, Монголия, Республика Польша, Российская Федерация, Румыния, Словацкая Республика и Чешская Республика.

Комиинформ
  Ключевые слова: сотрудничество
  Рубрика: Экономика
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