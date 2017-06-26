Сергей Гапликов предложил зарубежным инвесторам участие в реализации перспективных проектов в Коми

26 июня 2017 года, 14:38 |
Фото Антона Пархачева

Сергей Гапликов предложил зарубежным инвесторам участие в реализации перспективных проектов на территории Республики Коми.

Глава региона принял участие в международном финансово-экономическом форуме "Пражские деловые встречи", который проходил с 22 по 25 июня в городе Праге. На форум съехались представители крупнейших финансовых, коммерческих, инвестиционных компаний стран Европы и СНГ, чтобы обсудить новые форматы экономического сотрудничества в условиях современных геополитических реалий, сообщает пресс-служба главы республики.

В ходе пленарного заседания Сергей Гапликов рассказал участникам о социально-экономическом, научном и инвестиционном потенциале региона. В ближайшие годы в республике планируется реализовать несколько крупных инвестиционных проектов. Планируется рост инвестиций в целлюлозно-бумажное производство, углехимию, биохимию, нефте- и газохимию.

Глава региона пригласил зарубежных инвесторов к совместному участию в реализации ряда перспективных проектов, в том числе: по строительству крупного центра переработки древесины в Троицко-Печорском районе, разработке месторождений коксующихся углей, добыче и переработке газового конденсата, строительству комплексов для содержания крупного рогатого скота, развитию тепличного хозяйства, туризма.

Для привлечения иностранных инвестиций в республике проводится политика стимулирования: инвесторы получают государственную поддержку в виде налоговых льгот, госгарантий, льготных кредитов и субсидий, а также помощь в сопровождении проектов.

"Вниманию потенциальных инвесторов мы также предлагаем проекты на территориях опережающего социально-экономического развития, статус таковой уже получил город Емва. Мы работаем над тем, чтобы такой же статус был присвоен и другим моногородам республики. В этом случае инвесторы имеют возможность воспользоваться рядом дополнительных льгот, предусмотренных российским законодательством", - отметил Сергей Гапликов.

Республика активно взаимодействует с институтами развития. В январе 2017 года подписано соглашение с фондом "Сколково". И в регионе есть ряд проектов, которые могут стать его резидентами. Кроме того, продолжается работа по привлечению финансовых организаций и их филиалов к реализации проектов реального сектора экономики на территории республики. Подписаны соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и крупнейшими финансово-кредитными организациями страны (ПАО "Сбербанк России", ПАО "ВТБ24", ПАО "Совкомбанк", АО "Российский сельскохозяйственный банк").

Комиинформ
  Рубрика: Экономика
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