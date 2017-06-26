В Усть-Цилемском районе снят режим ЧС

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Усть-Цилемского района отменила режим ЧС, введенный из-за паводка.

Теперь на территории района действует режим "повышенная готовность", сообщает администрация. Главам сельских поселений Нерица, Хабариха, Среднее Бугаево, Уег, Коровий Ручей, Окунев Нос, Новый Бор, Ёрмица, руководителю администрации муниципального района необходимо организовать работы по ликвидации последствий паводка.

По информации Коми ЦГМС, за счет прошедших дождей интенсивность спадов на реках Вычегодского, Мезенского и Печорского бассейнов уменьшилась. На реках республики в ходе уровней продолжаются спады, наиболее интенсивные в нижнем течении р. Печора (до 33-42 см за сутки). На р. Колва по водпосту Усть-Колва, на р. Печора по водпосту Мутный Материк вода вошла в русло. На р. Печора у с. Усть-Уса, у с. Щелья-Юр, у с. Усть-Цильма, у с. Ермицы вода на пойме.

В ближайшие двое суток на реках республики в ходе уровней продолжатся спады. За счет ожидающихся дождей в верховьях рек Вычегда и Печора начнется формирование волны дождевого паводка.