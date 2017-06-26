Праздник коми книги отметили на Удоре

26 июня 2017 года, 12:05 | Удорский
Фото группы ВК "Культурная среда Удоры"

В поселке Междуреченск Удорского района прошел XXXI республиканский праздник "Коми книга".

Праздник начался с круглого стола по теме "Вӧр-ва вӧсна тӧждысьӧмӧн лов сӧдзӧмӧ" ("От экологии природы к экологии души"), который состоялся на базе Междуреченской средней школы.

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В этот день также прошли межрайонный детский фестиваль "Лыддьысян гаж" ("Увлечённые чтением"),

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Кроме того, творческая встреча с представителями журналов "Кывкутана сёрни территория" ("Территория диалога"), а также писателями и поэтами "Ловныс тырӧма кыпыдлунӧн да муслунӧн" ("Полны вдохновения и творчества").

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Днем на улицах Междуреченска прошли уличные гуляния "Удораса гаж" ("Удорское веселье").

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Программа гуляний включала в себя работу целевых площадок "Ворсӧм да сёрни пыр книга дорӧ" ("К чтению через досуг и общение"), книжную ярмарку "Танi юргӧ ловъя кыв" ("Здесь звучит живое слово"), выставку декоративно-прикладного творчества "Эм миян олӧмын мич" ("Живёт в народе красота").

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Участники праздника представили лучшие национальные блюда на выставке "Чӧскыда олам" ("Вкусно живём").

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Уличные гуляния продолжил концерт фольклорных коллективов района "А ми гажӧдчыны кужам" ("А веселиться мы умеем").

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Завершился XXXI республиканский праздник "Коми книга" красочным гала-концертом "Куслытӧм кодзувъяс" ("Негасимые звёзды"), посвящённый писателям-юбилярам (Г. Юшкову, Е. Афанасьеву, В. Тимину, Е. Габовой, Е. Афанасьевой), по произведениям которых были поставлены театрализованные композиции.

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В концертной программе приняли участие писатели и поэты - гости праздника "Коми книга".

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Перед зрителями выступили народная артистка Коми Альфия Коротаева и заслуженный работник Коми, лауреат премии Правительства Коми Наталья Канова.

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В красивой поэтической композиции своё творчество представили зрителям и молодые писатели республики.

Как сообщил в комментарии "Комиинформу" руководитель администрации Удорского района Николай Жилин, республиканский праздник коми книги прошел под девизом "От экологии сердца - к экологии души".

"Участники круглого стола обсуждали, прежде всего, экологические проблемы поселений, - пояснил он. - Днем в Междуреченске прошли уличные гуляния, завершились они концертом художественной самодеятельности. С зажигательными номерами выступали коллективы всех городских и сельских поселений района. Особенно хочется отметить гала-концерт, в ходе которого были представлены театрализованные постановки из произведений наших республиканских писателей. Они вызвали большой интерес как у самих авторов, так и у зрителей. Наши гости были удивлены тому, насколько эти номера были профессиональны для сельской глубинки Министр национальной политики Коми Елена Ермолина дала нашему празднику высокую оценку".

По словам собеседника агентства, в следующем году 32-ой республиканский праздник коми книги состоится в селе Чернутьево.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: уличные гуляния, праздник коми книги, поэты, писатели, молодежь
  Рубрика: Культура
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