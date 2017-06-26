Праздник коми книги отметили на Удоре

В поселке Междуреченск Удорского района прошел XXXI республиканский праздник "Коми книга".

Праздник начался с круглого стола по теме "Вӧр-ва вӧсна тӧждысьӧмӧн лов сӧдзӧмӧ" ("От экологии природы к экологии души"), который состоялся на базе Междуреченской средней школы.

В этот день также прошли межрайонный детский фестиваль "Лыддьысян гаж" ("Увлечённые чтением"),

Кроме того, творческая встреча с представителями журналов "Кывкутана сёрни территория" ("Территория диалога"), а также писателями и поэтами "Ловныс тырӧма кыпыдлунӧн да муслунӧн" ("Полны вдохновения и творчества").

Днем на улицах Междуреченска прошли уличные гуляния "Удораса гаж" ("Удорское веселье").

Программа гуляний включала в себя работу целевых площадок "Ворсӧм да сёрни пыр книга дорӧ" ("К чтению через досуг и общение"), книжную ярмарку "Танi юргӧ ловъя кыв" ("Здесь звучит живое слово"), выставку декоративно-прикладного творчества "Эм миян олӧмын мич" ("Живёт в народе красота").

Участники праздника представили лучшие национальные блюда на выставке "Чӧскыда олам" ("Вкусно живём").

Уличные гуляния продолжил концерт фольклорных коллективов района "А ми гажӧдчыны кужам" ("А веселиться мы умеем").

Завершился XXXI республиканский праздник "Коми книга" красочным гала-концертом "Куслытӧм кодзувъяс" ("Негасимые звёзды"), посвящённый писателям-юбилярам (Г. Юшкову, Е. Афанасьеву, В. Тимину, Е. Габовой, Е. Афанасьевой), по произведениям которых были поставлены театрализованные композиции.

В концертной программе приняли участие писатели и поэты - гости праздника "Коми книга".

Перед зрителями выступили народная артистка Коми Альфия Коротаева и заслуженный работник Коми, лауреат премии Правительства Коми Наталья Канова.

В красивой поэтической композиции своё творчество представили зрителям и молодые писатели республики.

Как сообщил в комментарии "Комиинформу" руководитель администрации Удорского района Николай Жилин, республиканский праздник коми книги прошел под девизом "От экологии сердца - к экологии души".

"Участники круглого стола обсуждали, прежде всего, экологические проблемы поселений, - пояснил он. - Днем в Междуреченске прошли уличные гуляния, завершились они концертом художественной самодеятельности. С зажигательными номерами выступали коллективы всех городских и сельских поселений района. Особенно хочется отметить гала-концерт, в ходе которого были представлены театрализованные постановки из произведений наших республиканских писателей. Они вызвали большой интерес как у самих авторов, так и у зрителей. Наши гости были удивлены тому, насколько эти номера были профессиональны для сельской глубинки Министр национальной политики Коми Елена Ермолина дала нашему празднику высокую оценку".

По словам собеседника агентства, в следующем году 32-ой республиканский праздник коми книги состоится в селе Чернутьево.