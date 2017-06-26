Объединение сельских поселений в Коми способствует развитию поселков и деревень

Планы и опыт муниципалитетов по объединению поселений обсудили на заседании рабочей группы по развитию местного самоуправления в Республике Коми. В мероприятии приняли участие депутаты Государственного Совета Коми, представители исполнительной власти региона, муниципальных образований и общественности, сообщает пресс-служба парламента Коми.

По словам председателя комитета Государственного Совета по законодательству и местному самоуправлению Нины Нестеровой, объединение поселений является логичным шагом на пути дальнейшего реформирования системы местного самоуправления в регионе. "Этот актуальный вопрос напрямую связан с реформой системы местного самоуправления Коми. Первоначально объедение населенных пунктов в муниципальных образованиях республики шло достаточно сложно и порой даже болезненно. Сегодня же можно с уверенностью заявить, что этот процесс активизировался, и теперь уже муниципалитеты сами приходят к необходимости объединения и реформирования структуры муниципальных образований", – отметила Нина Нестерова.

По информации Администрации главы Республики Коми, работа по оптимизации органов местного самоуправления была начата в республике в 2010 году. На 1 июня 2017 года в Коми было реорганизовано или объединено 30 муниципальных образований, расположенных на территориях муниципальных районов Печора, Княжпогостский, Удорский, Усть-Куломский, Сосногорский, Койгородский и Прилузский, а муниципальный район Вуктыл и городской округ Вуктыл были преобразованы в один городской округ.

В Республике Коми насчитывается 185 органов местного самоуправления: 6 городских округов, 14 муниципальных районов, 14 городских поселений и 151 сельское поселение.

Практика реформирования местного самоуправления в период с 2010 по 2017 годы показала необходимость и актуальность объединения поселений. В процедуре объедения в обязательном порядке принимает участие население. Если жители населённого пункта на публичных слушаниях не поддерживают инициативу преобразования, то объединение не проводится.

О положительном опыте реорганизации структуры муниципального образования рассказал руководитель администрации Сосногорского района Виктор Шомесов. По его словам, в результате объединения Сосногорска и семи сельских поселений района удалось значительно сократить расходы на содержание органов местного самоуправления. Решены были и проблемы, связанные с нормотворческой деятельностью. Ранее из-за отсутствия квалифицированных кадров на местах сельским поселениям приходилось принимать однотипные муниципальные правовые акты. Теперь же эта работа проводится централизованно. Аккумуляция высвободившихся финансовых средств позволила нарастить темпы развития поселков и деревень на территории района. В результате объединения сохранились льготы для специалистов сельской местности, географические названия населенных пунктов остались прежними. В рамках развития системы МФЦ не изменился и порядок оказания государственных и муниципальных услуг жителям.

По мнению участников заседания, укрупнение поселений, а вместе с ним и объединение бюджетов, налогооблагаемой базы позволит легче и эффективнее решать финансовые и хозяйственные вопросы объединяемых территорий. Уменьшение численности муниципального аппарата приведет к значительному сокращению расходов на его содержание, а сэкономленные средства могут быть направлены на развитие поселений.