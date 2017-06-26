На автодороге Ухта-Троицко-Печорск "вспыхнул" "Шевроле Лачетти"

26 июня 2017 года, 10:55 | Ухта
Фото МЧС

На автодороге Ухта-Троицко-Печорск загорелся "Шевроле Лачетти".

Как уточнили в МЧС по Коми, инцидент произошел 24 июня на 39-м километре трассы. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 20:17.

Пожарные подразделения прибыли на место в 20:40. Пожар удалось ликвидировать в 20:52.

Спасти автомобиль не удалось: иномарка сгорела н площади 6 "квадратов".

Погибших и пострадавших в инциденте нет. По предварительной версии, автомобиль подожгли.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: пожар, МЧС
  Рубрика: Происшествия
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