На автодороге Ухта-Троицко-Печорск "вспыхнул" "Шевроле Лачетти"
26 июня 2017 года, 10:55 | Ухта
На автодороге Ухта-Троицко-Печорск загорелся "Шевроле Лачетти".
Как уточнили в МЧС по Коми, инцидент произошел 24 июня на 39-м километре трассы. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 20:17.
Пожарные подразделения прибыли на место в 20:40. Пожар удалось ликвидировать в 20:52.
Спасти автомобиль не удалось: иномарка сгорела н площади 6 "квадратов".
Погибших и пострадавших в инциденте нет. По предварительной версии, автомобиль подожгли.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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