Сотрудники "СПАС-Коми" достали из воды рыбака в спасжилете

26 июня 2017 года, 8:35 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В районе Тентюковской запани сотрудники Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда СПАС-Коми Комитета ГО и ЧС спасли рыбака, который находился в воде в спасжилете.

Вызов поступил в службу 24 июня в 8.30, сообщили "Комиинформу" в СПАС-Коми.

Как выяснилось на месте происшествия, мужчина 1949 года рождения перевернулся на лодке. Его вместе с лодкой понесло вниз по течению, где его увидел другой рыбак. Он смог поймать плывущего и зацепить, чтобы пострадавшего не унесло дальше.

Сотрудники Сыктывкарского АСО в течение 10 минут выехали на нефтебазу, спустили свой транспорт и доставили рыбака на берег в удовлетворительном состоянии. Мужчине спасатели выразили благодарность за то, что он позаботился о своей безопасности.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: спасжилет, спас-коми, рыбак, нефтебаза
  Рубрика: Происшествия
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