Сотрудники "СПАС-Коми" достали из воды рыбака в спасжилете

В районе Тентюковской запани сотрудники Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда СПАС-Коми Комитета ГО и ЧС спасли рыбака, который находился в воде в спасжилете.

Вызов поступил в службу 24 июня в 8.30, сообщили "Комиинформу" в СПАС-Коми.

Как выяснилось на месте происшествия, мужчина 1949 года рождения перевернулся на лодке. Его вместе с лодкой понесло вниз по течению, где его увидел другой рыбак. Он смог поймать плывущего и зацепить, чтобы пострадавшего не унесло дальше.

Сотрудники Сыктывкарского АСО в течение 10 минут выехали на нефтебазу, спустили свой транспорт и доставили рыбака на берег в удовлетворительном состоянии. Мужчине спасатели выразили благодарность за то, что он позаботился о своей безопасности.