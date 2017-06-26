В Усть-Куломском районе в ДТП погибла девушка.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона, автоавария произошла на автодороге Керчомья-Дзоль.

Водитель, управляя автомашиной ИЖ-2126, не справился с управлением и опрокинулся.

В результате ДТП погибла пассажирка - девушка 1992 г.р.

Водитель после аварии свел счеты с жизнью, повесившись в 20 метрах от опрокидывания. Сегодня мужчине исполнился бы 31 год.