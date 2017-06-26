В Усть-Куломском районе в ДТП погибла девушка

26 июня 2017 года, 8:20 | Усть-Куломский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Усть-Куломском районе в ДТП погибла девушка.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона, автоавария произошла на автодороге Керчомья-Дзоль.

Водитель, управляя автомашиной ИЖ-2126, не справился с управлением и опрокинулся.

В результате ДТП погибла пассажирка - девушка 1992 г.р.

Водитель после аварии свел счеты с жизнью, повесившись в 20 метрах от опрокидывания. Сегодня мужчине исполнился бы 31 год.

Ольга Белова
  Ключевые слова: ДТП, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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