В Усть-Куломском районе в ДТП погибла девушка
26 июня 2017 года, 8:20 | Усть-Куломский
В Усть-Куломском районе в ДТП погибла девушка.
Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона, автоавария произошла на автодороге Керчомья-Дзоль.
Водитель, управляя автомашиной ИЖ-2126, не справился с управлением и опрокинулся.
В результате ДТП погибла пассажирка - девушка 1992 г.р.
Водитель после аварии свел счеты с жизнью, повесившись в 20 метрах от опрокидывания. Сегодня мужчине исполнился бы 31 год.
Ольга Белова
Рубрика: Происшествия
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