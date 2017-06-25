Делегация из Коми прибыла на молодежный форум "Ладога-2017"

25 июня 2017 года, 20:25 |

16 молодых людей из Республики Коми в эти дни принимают участие в крупнейшем образовательном форуме Северо-Западного федерального округа "Ладога 2017". Мероприятие проходит в Ленинградской области с 24 июня по 1 июля.

В этом году организаторы ожидают более тысячи участников в возрасте от 18 лет из разных субъектов России, а также соотечественников из-за рубежа. Работа форума будет проходить на нескольких образовательных площадках. В федеральной секции "Молодежное самоуправление" примут участие молодые политические и гражданские лидеры со всех регионов России. Окружная площадка "Добровольчества" соберет неравнодушных молодых людей Северо-Запада. Региональная площадка "Сельская молодежь" будет работать для молодых специалистов в сфере развития сельских территорий и агропромышленного комплекса. Представители делегации из Коми примут участие в работе двух площадок: по самоуправлению и добровольчеству.

Для участников "Ладоги" также запланировано проведение окружного этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов, по итогам которого победители получат грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи.

Кроме того в рамках форума традиционно пройдет День регионов, в котором принимают участие губернаторы всех субъектов Северо-Западного федерального округа.

Предполагается, что в рамках форума с молодыми ребятами из республики встретится глава Республики Коми Сергей Гапликов. Участники форума не только смогут побеседовать с руководителем региона в свободном формате, но и представить свои проекты и идеи.

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Комиинформ
  Рубрика: Общество
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