В трех районах Коми ожидаются заморозки

25 июня 2017 года, 12:19 | Княжпогостский, Ижемский, Удорский
Фото из архива "Комиинформа"

Сельхозпосадки жителей трех районов Коми в ближайшую ночь окажутся под угрозой.

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми", в ночь на 26 июня в Ижемском, Княжпогостском и Удорском районах местами ожидаются слабые заморозки 0...-1°С.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует:

Провести меры по защите садовых насаждений и огородных культур, особое внимание обратить на печное отопление.

Эксплуатируйте только исправную печь и соблюдайте при этом правила пожарной безопасности.

Для обогрева помещений используйте только бытовые электроприборы промышленного производства.

Не перегружайте электрическую сеть.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "010" или "101";

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99 или 8(800) 301-19-89.

Комиинформ
  Ключевые слова: заморозки
  Рубрика: Погода
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