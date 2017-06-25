В трех районах Коми ожидаются заморозки
Сельхозпосадки жителей трех районов Коми в ближайшую ночь окажутся под угрозой.
По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми", в ночь на 26 июня в Ижемском, Княжпогостском и Удорском районах местами ожидаются слабые заморозки 0...-1°С.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует:
Провести меры по защите садовых насаждений и огородных культур, особое внимание обратить на печное отопление.
Эксплуатируйте только исправную печь и соблюдайте при этом правила пожарной безопасности.
Для обогрева помещений используйте только бытовые электроприборы промышленного производства.
Не перегружайте электрическую сеть.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "010" или "101";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99 или 8(800) 301-19-89.
- 19
- 0
- 0
- 3
- 0
Новости mediametrix
Новости партнеров
Интервью
Мы рядом
Инфоблок
Памятная дата военной истории России
День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны.