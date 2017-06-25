В трех районах Коми ожидаются заморозки

Сельхозпосадки жителей трех районов Коми в ближайшую ночь окажутся под угрозой.

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми", в ночь на 26 июня в Ижемском, Княжпогостском и Удорском районах местами ожидаются слабые заморозки 0...-1°С.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует:

Провести меры по защите садовых насаждений и огородных культур, особое внимание обратить на печное отопление.

Эксплуатируйте только исправную печь и соблюдайте при этом правила пожарной безопасности.

Для обогрева помещений используйте только бытовые электроприборы промышленного производства.

Не перегружайте электрическую сеть.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "010" или "101";

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99 или 8(800) 301-19-89.