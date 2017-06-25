Воркутинец лишился 73 тысяч рублей, доверившись "банковскому работнику"

25 июня 2017 года, 9:37 | Воркута
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Очередной случай телефонного мошенничества произошел в Воркуте. В МВД обратился местный житель, 1979 года рождения, который лишился 73 тысяч рублей.

Как выяснилось, на телефон заявителя пришло смс-сообщение о блокировке его банковской карты. В послании содержался номер телефона для обратной связи.

Воркутинец позвонил по указанному номеру. Потерпевшему ответил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Псевдоработник банка сообщил, что для разблокировки карты нужны ее реквизиты.

Растерянный мужчина сообщил собеседнику всю нужную информацию. Но вместо разблокировки карты с нее были списаны 73 тысячи рублей. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился к правоохранителям.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

МВД по Республике Коми призывает граждан быть бдительными. Не доверяйте незнакомцам, которые под самыми различными предлогами входят к вам в доверие, после чего выуживают деньги. Никогда не переводите деньги на сомнительные счета по просьбе незнакомых вам граждан, тем более, если они связались с вами по телефону. Не переходите по неизвестным ссылкам и никуда не вводите коды и пароли с ваших банковских карт.

Помните, что основной целью мошенников является застать свою жертву врасплох, сыграть на человеческих чувствах, создав внештатную ситуацию.

Комиинформ
  Ключевые слова: мошенничство, банковская карта
  Рубрика: Происшествия
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