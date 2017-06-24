Нынешняя погода в Коми очень благоприятна для приживания рассады

Позднее начало лета заставило сильно понервничать аграриев Коми. Из-за дождей и заморозков посевная кампания сдвинулась на несколько дней. Такой погоды не было в республике уже лет тридцать. Но, как уверяют специалисты-растениеводы, паниковать не стоит пишет "Трибуна".

За третью декаду мая мы не добрали более семи светочасов, а температура в начале июня не радовала. Но растения еще возьмут необходимое тепло и свет в предстоящие два месяца. Еще есть время посадить картофель. Однако посадку "второго хлеба" следует завершить до 25-27 июня — иначе на хороший урожай рассчитывать уже не придется.

Кстати, нынешняя погода, по словам растениеводов, очень благоприятна для приживания рассады, которую дачники уже наверняка убрали с домашних подоконников или теплиц и высадили на грядки. Теплый воздух и обилие влаги рассаде только на пользу. Сейчас нельзя говорить об активном росте растений, он начинается только при условии, что даже ночная температура не опустится ниже плюс 16 градусов. И главная задача огородников – помочь растениям справиться с капризами природы.

"Для растений стоит использовать укрывной материал, лучше специализированный. Его можно без труда найти в любом магазине для садоводов-любителей. Избегайте пленки. Растения, укрытые полиэтиленом, могут сгореть. А специальный укрывной материал создаст благоприятный микроклимат, сохранит тепло и влагу", — советует ведущий специалист-эксперт отдела регулирования технологических процессов в растениеводстве Минсельхоза РК Александр Круг.

Также Александр Круг рекомендует уже сейчас начинать подкормку рассады минеральными удобрениями и микроэлементами. Их тоже можно найти в специализированных магазинах. Кстати, гнаться за дорогими импортными препаратами вовсе необязательно. Высокая цена удобрений еще не означает, что их качество будет выше, чем у более дешевых аналогов.

Чтобы помочь растениям пережить неблагоприятные погодные условия, можно использовать препараты-стимуляторы роста. Опрыскивать следует в сухую погоду.

Подкормка жидкими органическими удобрениями тоже ускоряет рост сельхозкультур. Удобрения в жидкой форме лучше проникают в корни и усваиваются. Можно поливать растения навозной жижей или настоянной в воде травой. Главное – соблюдать концентрацию.

Удобрять растения — как давать витамины людям – нужно "курсами". После первой подкормки стоит переждать 7-10 дней, затем необходима следующая подкормка. Крайний срок внесения удобрений — 20 июля. Переусердствовать тоже не следует. Избыток удобрений в дальнейшем может повлиять на сохранность урожая. За лето достаточно сделать 2-3 подкормки.

Залог успеха — своевременность. Как советуют растениеводы, все необходимо делать вовремя, тогда можно рассчитывать на хороший урожай, даже если погода не балует.