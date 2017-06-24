Технику, видеоигры, колеса и оставленные сети собрали сыктывкарцы на пляже в Алёшино

Некомфортные погодные условия и ливень не помешали участникам 13-ой акции под Сыктывкаром "Речная лента" выйти с утра в местечко Алёшино и сделать доброе экологическое дело. Берег Вычегды и саму реку сегодня очищали от накопившегося хлама волонтеры, представители ведомств и различных организаций.

В 2015 году Коми заняла первое место по Северо-Западному федеральному округу в акции, а в общероссийском рейтинге была на восьмом месте. В 2016 году по итогам акции "Вода России" республика заняла девятое место.

В уборке водных объектов приняли участие свыше 10 тысяч человек. Очищено было около 1200 Га территорий, с которых вывезли более пяти тысяч "кубов" мусора.

Открывая "Речную ленту", первый замминистра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Роман Полшведкин, отметил, что акция с каждым годом все больше становится праздником и поблагодарил ее преданных участников.

"Сегодня мы и отдохнем, и поработаем, сделаем нашу окружающую природу чуть чище", - сказал он.

Зампредселателя Госсовета Коми Валентина Жиделева подчеркнула, что сегодня горожане пришли прибраться в любимейшем месте за городом, которое должно становиться только красивее и уютнее.

"Все зависит от нас с вами, - отметила она. - Я уверена, что, во всяком случае, те, кто принимает участие в этой замечательной акции, никогда не оставят после себя то, чем мы сегодня будем заниматься".

Замруководителя Росприроднадзора по региону Исладудин Астарханов, в свою очередь, сердечно поздравил собравшихся с началом акции и сообщил, что полностью ее итоги подведут осенью. Самое важное - каждый год привлекать к массовому субботнику новых людей.

Экс-министр природных ресурсов Коми Юрий Лисин сегодня прибирался на берегу Вычегды вместе с двумя внуками.

Только за час с небольшим сыктывкарцы собрали десятки мешков мусора, среди которого оказались колеса, личные вещи, диски с компьютерными играми и техникой. Акция продолжилась до обеда. Самому ее маленькому участнику нет еще двух лет.

В свою очередь, сотрудники регионального Росрыбнадзора, приехавшие сюда раньше остальных, поделились с "Комиинформом", что за час они выловили из реки несколько десятков брошенных сетей с уже протухшей рыбой.

Акция проводится Минпромом РК, администрацией Сыктывкара, республиканским Центром по ООПТ, совместно с Росприроднадзором РК. Всего в рамках нее планируется привести в порядок 20 прибрежных территорий, расположенных на территории Сыктывкара. Активное участие в акции примут трудовые отряды мэра Сыктывкара.