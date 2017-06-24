Нужен ли каток на Стефановской площади в Сыктывкаре, решат горожане

Администрация Сыктывкара запустила опрос на тему "Нужен ли каток на Стефановской площади".

Напомним, впервые каток на главной площади столицы Коми был обустроен в прошлом году. Он был залит вокруг ели, по кругу украшен фигурами знаменитого артефакта, найденного в 70-х годах прошлого века в районе села Сторожевск, - коми промыслового календаря.

По принципу "готовь сани летом" мэрия организовала опрос среди горожан: нужно ли и предстоящей зимой сделать каток на главной площади Сыктывкара?

Проголосовать можно в официальной группе мэрии "ВКонтакте". Пока голоса распределились следующим образом: 42-за, 29-против.