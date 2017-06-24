Ухтинцы собирают школьные наборы для сирийских школьников

В Центре творчества имени Г. А. Карчевского Ухты подвели промежуточные итоги акции "В помощь сирийскому другу!", которая началась 9 июня в рамках Года добрых дел.

Распоряжение начальника регионального штаба ВВПОД "Юнармия" о сборе небольших школьных наборов для сирийских детей нашло живой отклик у общественных организаций Ухты, сообщает администрация Ухты.

По словам начальника штаба, директора Центра творчества Леонида Краснопёрова, за две недели были собраны десятки шариковых ручек, тетрадей, карандашей, фломастеров и много разных других канцелярских принадлежностей, которые пригодятся любому ребёнку и подростку, собирающемуся в школу.

Екатерина Переулинская из военно-патриотического клуба "Пересвет" кроме линеек, ручек и тетрадок еще написала письмо, которое тоже попадет в руки сирийскому школьнику.

Акция продолжается. До 4 июля любой желающий может принести в Центр творчества канцтовары сирийским школьникам, а также передать письмо поддержки.

Канцтовары и послания будут отправлены из Ухты в региональный штаб "Юанармии" в Сыктывкар, оттуда в Москву, а потом уже специальным авиарейсом в Дамаск.

В акции принимают участие организации, которые входят в местный штаб "Юнармии": военный комиссариат Ухты, Союз ветеранов войны в Афганистане и событий в Чечне, казачий поисково-спасательный отряд, представители самого большого Всероссийского общественного объединения "Волонтёры Победы", военно-патриотический клуб "Пересвет", Отдел гражданского и патриотического воспитания молодёжи.