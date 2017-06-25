Девять корткеросских ветеранов соцзащиты будут получать местную газету бесплатно

9 ветеранов отрасли соцзащиты, проживающих в Аджероме, Большелуге, Богородске, Корткеросе и Позтыкересе, будут бесплатно получать во втором полугодии районную газету "Звезда".

Такой подарок для них подготовили в честь 25-летия Центра социальной защиты населения Корткеросского района нынешние сотрудники учреждения и их партнеры – представители СМИ.

"Подписка на районную газету - это совместная акция добрых дел работников нашего учреждения и районной газеты "Звезда", оформивших подписку. Новость об этом стала для каждого ветерана приятным сюрпризом. Получая родную районку, они будут в курсе новостей и всех важных событий, происходящих в жизни района и, конечно же, нашего учреждения. Для пожилых людей это важно", - пояснили в центре соцзащиты населения Корткеросского района.

Помощь старшим коллегам молодые сотрудники оказали в рамках Года добрых дел, объявленного главой Коми Сергеем Гапликовым.