Девять корткеросских ветеранов соцзащиты будут получать местную газету бесплатно

25 июня 2017 года, 14:40 | Корткеросский

9 ветеранов отрасли соцзащиты, проживающих в Аджероме, Большелуге, Богородске, Корткеросе и Позтыкересе, будут бесплатно получать во втором полугодии районную газету "Звезда".

Такой подарок для них подготовили в честь 25-летия Центра социальной защиты населения Корткеросского района нынешние сотрудники учреждения и их партнеры – представители СМИ.

"Подписка на районную газету - это совместная акция добрых дел работников нашего учреждения и районной газеты "Звезда", оформивших подписку. Новость об этом стала для каждого ветерана приятным сюрпризом. Получая родную районку, они будут в курсе новостей и всех важных событий, происходящих в жизни района и, конечно же, нашего учреждения. Для пожилых людей это важно", - пояснили в центре соцзащиты населения Корткеросского района.

Помощь старшим коллегам молодые сотрудники оказали в рамках Года добрых дел, объявленного главой Коми Сергеем Гапликовым.

Комиинформ
  Рубрика: Общество
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