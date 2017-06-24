В Усинске дезинфицируют дома и вакцинируют население

В Усинском районе паводковая ситуация окончательно нормализовалась.

Подтопленных домов и территорий нет, сообщает ЕДДС муниципального образования городского округа "Усинск". Напомним, в зоне подтопления находились пять населенных пунктов — Праскан, Захарвань, Колва, частично село Усть-Уса и деревня Васькино.

Роспотребнадзор Коми принял решение о проведении дезинфицирования во всех подтопленных домах. Вакцинация будет проводиться с 26 июня. Будут привиты 89 человек, в том числе 21 ребенок.

С 19 июня 2017 года, в зоне подтопления работает комиссия по сбору документов для выполнения компенсационных выплат, жителям, попавшим в зону подтопления. Часть заявлений от жильцов ранее подтопленных домов уже собрано. Работа по оценке ущерба продолжается. Порядок выделения и расходования средств резервного фонда администрации Усинска по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий определен официальным Постановлением МО ГО "Усинск".