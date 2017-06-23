Дмитрий Медведев поручил федеральному Минэнерго подключиться к решению вопросов по переводу шахты "Интауголь" на ритмичный режим работы

23 июня 2017 года, 16:55 | Инта
Rusfoodindustry.com

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил федеральному Минэнерго подключиться к решению вопросов по переводу шахты "Интауголь" на ритмичный режим работы.

О ситуации, сложившейся на предприятии АО "Интауголь", глава Республики Коми Сергей Гапликов доложил председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву в ходе его рабочего визита в Санкт-Петербург 16 июня.

Глава региона сообщил премьер-министру о мерах, предпринимаемых Правительством республики и руководством Северо-Западного федерального округа по стабилизации работы шахты, поиску потребителей интинской продукции и стратегического инвестора.

По итогам встречи Дмитрий Медведев поручил министру энергетики Российской Федерации Александру Новаку подключиться к решению этих вопросов и оказать максимальное содействие в проработке возможных вариантов выхода предприятия из кризисного положения.

Предложения по оздоровлению работы шахты "Интауголь" и увеличению объёмов добычи до безубыточного уровня Сергей Гапликов передал вместе с материалами по шахте Александру Новаку в ходе личной встречи, которая состоялась в Москве 19 июня. Глава Коми и министр энергетики Российской Федерации обсудили также вопросы взаимодействия по решению указанных задач.

***Интауголь" является градообразующим предприятием в МО ГО "Инта". Проблемы у "Интаугля" начались в период, когда контроль над сбытом продукции принадлежал экс-сенатору Евгению Самойлову [2011-2014 годы] и ныне проходящему свидетелем по делу бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера.

В период с 2011 по 2016 годы объём производства упал в 2 раза. Сегодня шахта генерирует 1 миллиард рублей убытков в год. До выхода на безубыточный уровень шахте необходимо нарастить объем добычи более чем в 3 раза до 3,5 миллионов тонн.

В условиях нестабильной работы и при отсутствии инвестора обеспечить ритмичную работу шахты крайне затруднительно. Несмотря на это, руководством республики и Северо-Западного федерального округа предпринимаются все возможные меры для поиска потребителей интинской продукции и стратегического инвестора.

Комиинформ
  Ключевые слова: интауголь
  Рубрика: Экономика
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