В проекте для людей с инвалидностью "Мы рядом" существенно обновился раздел "Реабилитация"

23 июня 2017 года, 16:30 | Сыктывкар

В проекте для людей с инвалидностью "Мы рядом" существенно обновился раздел "Реабилитация". С помощью актуализированного сервиса можно не только узнать, какие учреждения региона и каким образом оказывают услуги по реабилитации лиц с особыми потребностями здоровья, но и просмотреть необходимые нормативно-правовые документы.

Для удобства читателей мы разделили сервис "Реабилитация" на четыре компактных блока - "Правовая база", "Соцуслуги", "Учреждения по ИПРА" и отдельный раздел "Учреждения реабилитации".

Как сам сервис, так и его подразделы, будут регулярно обновляться и пополняться. Сегодня информацию для раздела "Комиинформу" предоставили Минсоцтруд и Минздрав региона.

Список ссылок будет постепенно пополняться. Подсказать нам, какой полезной ссылкой можно дополнить раздел, можете вы сами, отправив письмо куратору проекта "Мы рядом" на электронный адрес yaroslava@komiinform.ru либо написав комментарий под новостью на сайте или в группе "Комиинформа" "В Контакте".

Также для удобства напоминаем об уже существующих сервисах в проекте:

Налоги

Спорт

Обеспечение техническими средствами реабилитации

Полезная информация

Социальная поддержка

Реабилитация

Анкеты участников проекта

Срочная помощь

Афиша

Полезные ссылки

Вакансии

Образование

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: мы рядом, коми, инвалиды, доступная среда
  Рубрика: Общество
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