День молодежи в городах и районах Коми: флэшмобы, интерактивы, шествия и танцы

Города и районы Республики Коми также готовятся активно отпраздновать День молодежи. В большинстве муниципалитетов праздничные мероприятия затянутся на несколько дней, сообщает Минобраз Коми.

Так в Вуктыле в воскресенье, 25 июня, пройдут мастер- классы, детская эстафета велосипедистов, спортивно-игровая программа (молодежные игры).

Молодежь Ижемского района в рамках круглого стола встретится с главами сельских поселений, посетит соревнование на внедорожниках "Внедорожник-2017" и завершит праздник дискотекой.

В Инте состоится городской праздник "Парад выпускников - 2017", церемония вручения золотых и серебряных медалей, почетных грамот и благодарностей администрации, запуск воздушных голубей, флэшмоб и фестиваль красок.

Молодых людей Княжпогостского района 23-24 июня ждут такие мероприятия, как кроссфит, квест-игра "Робинзониада", конкурс рисунков на асфальте "Я мечтаю", флешмоб "Танцуй молодёжь".

В Корткеросском районе пройдет районный бал выпускников общеобразовательных организаций.

Для молодежи Печорского района 24 июня подготовлены парад колясок, торжественное открытие недели молодёжи "Республика Коми-это ты!", награждение участников ГТО, вручение благодарственных писем, акция "Оставь свой след" и другая развлекательная программа. А в воскресенье в районе состоится реализация молодёжного проекта в гастрономическом фестивале "Черинянь гаж".

Прилузский район приготовил на субботу торжественное вручение аттестатов, ярмарку молодежных инициатив "РАЙцентр", торжественный блок "Алые паруса".

В Сосногорском районе в воскресенье пройдут шествие студентов организаций среднего профессионального образования, торжественная часть на площади Гагарина, конкурсно-развлекательная программа "Молодежное веселье".

В Сыктывдинском районе в субботу пройдет "ярмарка" OPEN-шкаф. Также в выходные спортивные и развлекательные программы пройдут в крупных сельских поселениях.

Усинск встретит праздник молодежным фестивалем "Нескучный сад".

В Усть-Вымском районе также пройдут межрайонный фестиваль "Емдiнса югор", молодежная площадка "В стиле этно" на территории музея, парад выпускников с. Усть-Вымь, вручение аттестатов и молодежная дискотека с программой "Битва ди-джеев".

В Сысольском районе праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи, пройдут 27 июня: акция "Добрые дела", киносеанс, квест, физкультурно-массовые мероприятия и дискотека.

Усть-Цилемский район подготовил для молодых ребят десятый районный фестиваль творческой молодежи "Мы", фотокросс "Родные уголки".

Усть-куломцев ждут конкурс с велосипедами, старые забытые игры, молодежная дискотека. К тому же до конца июня молодежь в сельских поселениях создадут видеоролик, в которых наиболее полно отразят все мероприятия, проведённые в честь этого праздника (флешмоб, комический футбол, веселые старты, вечер досуга, пляжный футбол, деревенские дворовые игры, волейбол между населенными пунктами, дискотека, и другие).

На Удоре в эти дни пройдет Республиканский праздник "Коми книга" и концертная программа, посвященная Дню молодежи, в деревне Разгорт.

В Ухте в субботу пройдет торжественное вручение дипломов "Выпускник – 2017", а воскресенье - праздник, посвященный Дню молодежи "Под небом республики", в рамках Года добрых дел.

В Воркуте запланирована грандиозная программа: праздничная ярмарка на площади Центральной, велоквест "За здоровый образ жизни", фестиваль Open-Air с фаер-шоу и битвой диджеев и многое другое.

Главным событием станет проведение в Сыктывкаре республиканского Студенческого выпускного "Облака LIVE", который начнется с официальной торжественной части и завершится выступлением хэдлайнера праздника - группой "M – BAND".