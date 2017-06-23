Сбербанк и "Комитекс" заключили сделку с постимпортным финансированием

23 июня 2017 года, 14:00 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Сделка с постимпортным финансированием для приобретения оборудования на 100 млн. руб. заключена между АО Комитекс и Коми отделением Сбербанка.

АО "Комитекс" – крупнейший в республике производитель синтетических волокон для применения в легкой промышленности, машиностроении, медицине, строительстве и др. Компания обладает большинством известных технологий производства нетканых материалов "сухим способом".

Средства кредита были направлены на приобретение оборудования для кристаллизации, сушки и твердотельной поликонденсации полиэтилентерефталата.

"Сделка с АО "Комитекс" – это пример взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества Сбербанка и производственного предприятия. Такие соглашения приносят пользу не только предприятию и банку, но и вносят вклад в экономическое развитие всей республики. Для предприятия это новый этап развития, который позволит значительно снизить издержки на производстве и повысить производительность" - отметил заместитель управляющего Коми отделением Сбербанка Алексей Перевощиков.

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Комиинформ
  Ключевые слова: Сбербанк
  Рубрика: Экономика
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