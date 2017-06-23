Сыктывдинские чиновники задержаны за взятку

В Республике Коми чиновники администрации муниципального района подозреваются в совершении коррупционного преступления.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя администрации муниципального района "Сыктывдинский" Олега Попова и заведующего юридическим отделом Дениса Казанцева, подозреваемых в получении взятки в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п.п."а", "в" ч.5 ст.290 УК РФ).

По данным следствия, в октябре 2016 года администрацией муниципального района "Сыктывдинский" с обществом с ограниченной ответственностью был заключен муниципальный контракт на строительство подъездной автомобильной дороги к кварталу малоэтажной застройки в селе Выльгорт общей стоимостью более 8 миллионов рублей.

За некоторое время до этого фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, договорились с руководителем данной организации, что в случае заключения контракта он передаст им миллион рублей за оказание содействия при заключении договора, приемке и оплате работ.

В мае 2017 года фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой договоренности получили от представителя организации 50 тысяч рублей в качестве первой части от общей суммы взятки. В июне при получении второй части денежного вознаграждения (100 тысяч рублей) фигуранты были задержаны при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Республике Коми.

В настоящее время в отношении фигурантов решается вопрос об избрании меры пресечения, по местам жительства и работы задержанных проведены обыски. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.