Жители Коми могут стать учащимися Школы ЖКХ

В России стартовал образовательный проект "Дистанционная школа ЖКХ", в рамках которого жители регионов могут научиться отличать текущий ремонт жилфонда от капитального, создать совет дома, грамотно требовать от управляющей компании качества обслуживания жилья и другим премудростям в вопросах защиты своих потребительских прав.

Как пояснили "Комиинформу" в национальном центре "ЖКХ Контроль" (Москва), в рамках проекта "Дистанционная школа ЖКХ" жители регионов смогут получить ответы на вопросы: как заставить управляющую организацию качественно оказывать жилищные и коммунальные услуги, как распознать, когда они оказываются некачественно, кому и как правильно пожаловаться. А также – зачем нужно ходить на общее собрание собственников, что ожидает тех, кто решил организовать ТСЖ и т.п.

"Учиться может любой желающий. В качестве преподавателей выступают ведущие федеральные эксперты, владеющие свежей информацией: руководители профильных органов власти, общественных объединений, практики с опытом реализации проектов в сфере ЖКХ. Учеба бесплатная", - пояснили "Комиинформу" в национальном центре.

Средства выделяются в виде господдержки в качестве гранта по итогам конкурса, проведенного общероссийской общественной организацией "Российский союз ректоров".

Основу образовательной программы составляют онлайн-семинары по интернету, на которых в популярной форме даются ответы по актуальным вопросам управления жилфондом, защите прав граждан в жилищной сфере, общественному контролю в ЖКХ. Записаться в школу и получать анонсы о семинарах можно на сайте http://fondsrms.ru Там же размещены видеолекции и методические материалы курса, доступные для скачивания: http://fondsrms.ru/metodical

На сайте уже размещены записи 15 семинаров по десяти ключевым темам ЖКХ: о том, как управляется многоквартирный дом и как взаимодействовать с обслуживающей его организацией; как провести общее собрание; зачем нужен совет дома; чем текущий ремонт отличается от капитального.

"В течение лета пройдет еще полтора десятка семинаров. Они помогут жителям регионов разобраться в тонкостях управления домом ТСЖ, научиться проверять начисление платежей на предмет правильности и законности, понять, как выгодно провести капремонт. Кроме того, учащиеся "Дистанционной школы ЖКХ" познакомятся с полезной судебной практикой, чтобы защищать свои права с использованием уже наработанного опыта другими регионами", - добавили "Комиинформу" в центре "ЖКХ Контроль".