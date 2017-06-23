В Коми закупят учебников на 30,1 миллиона рублей

В Республике Коми закупят учебной литературы на 30,1 миллиона рублей. Обеспечение всех обучающихся бесплатными учебниками является приоритетным направлением деятельности правительства Республики Коми, пишет пресс-служба Минобрнауки РК.

Обеспечение учебниками осуществляется Министерством за счёт средств республиканского бюджета в рамках централизованного заказа, а также за счёт средств, предусмотренных в субвенциях местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов, в том числе и на приобретение учебников.

В рамках госпрограммы "Развитие образования" к началу нового учебного года планируется поставка учебной литературы на 30 152,5 тыс. рублей. На приобретение учебников, учебных пособий по коми языку и коми литературе – 3 152,5 тыс. рублей, на пополнение фондов школьных библиотек, приобретение и доставку учебников – 27 000 тыс. рублей.

В период с 2009 по 2016 года Министерством проведена работа по приобретению учебников для обучающихся 1-6 классов общеобразовательных организаций Республики Коми. К новому учебному году в рамках централизованного заказа будут приобретены учебники для обучающихся 7-х классов в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Данная работа организована и в муниципалитетах. Для обучающихся 1, 2 и 5-9 классов государственных (коррекционных) общеобразовательных организаций также будут приобретены учебники в рамках централизованного заказа.