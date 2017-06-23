Администрация главы Коми приглашает молодежь попробовать себя в роли госслужащих

Администрация Главы Республики Коми приглашает молодежь попробовать себя в роли государственных служащих.

Идёт приём документов на участие в конкурсе на прохождение оплачиваемой стажировки в органах исполнительной власти Республики Коми. Принять участие в конкурсе могут молодые люди от 18 до 27 лет с высшим образованием по специальностям (направлениям подготовки): экономика, финансы и кредит, юриспруденция, государственное и муниципальное управление. После прохождения тестирования и собеседования определятся пять победителей конкурсного отбора, которые будут трудоустроены в администрацию главы Республики Коми на должность эксперта с заработной платой 20 000 рублей в месяц сроком на один год.

На протяжении этого года, каждые три месяца стажеры погружаются в работу одного из министерств или ведомств республики, знакомятся с их деятельностью, структурой, изучают специфику работы данного органа, а главное – получают бесценный опыт работы в системе исполнительной власти. После года работы, стажеры становятся специалистами, знающими работу органов власти изнутри, способными сразу включиться в рабочий процесс.

Данный проект даёт молодым специалистам возможность проявить себя и получить предложение о постоянном трудоустройстве в системе государственного и муниципального управления. Результаты прохождения стажировки подтверждают эффективность проекта: 8 из 10 стажеров были трудоустроены в органы власти, где ранее проходили стажировку.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

• заявление на участие в конкурсе;

• анкету с фотографией;

• копию паспорта или заменяющего его документа;

• копию диплома о высшем образовании (в случае если документ о высшем образовании будет получен после окончания срока приёма документов, в конкурсную комиссию можно представить справку об обучении на выпускном курсе учреждения высшего образования, копия диплома в этом случае должна быть представлена до окончания конкурса);

• иные документы, подтверждающие участие в общественных, научно-исследовательских, творческих и иных мероприятиях (по желанию).

Документы принимаются до 7 июля 2017 года (включительно) по адресу: 167010, г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 157, Управление государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми, каб.5-34, в рабочие дни недели (кроме пятницы) с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

(8212) 304-870 или на сайте Управления государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми http://uggs.rkomi.ru/page/12915