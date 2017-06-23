В пригороде Печоры обнаружено место массовой гибели животных и рыб

Трупы диких животных и мертвая рыба обнаружены вчера на побережье реки Данькаель активистами общественного движения "Гражданский патруль".

Разобраться в причинах инцидента общественники просят Росприроднадзор и МЧС региона. Местные жители считают, что смерть ондатры, леммингов, рыбы и даже собаки наступила в результате поражения электрическим током. Однако пока эта информация никак не подтверждается.

Как пояснила "Комиинформу" руководитель отделения общественного движения защиты прав потребителей "Гражданский патруль" в Коми Анна Патова, место массовой гибели животных и рыб случайно обнаружил один из активистов общественной организации, проходив мимо, после чего незамедлительно сообщил коллегам и в соответствующие структуры.

"На фото видны оборвавшиеся провода. Однако наша версия - предположение. Не стоит пренебрегать и другими. В том числе, это могла быть инфекция. Поэтому мы обратились одновременно в два ведомства — МЧС и Росприроднадзор, которые, наверняка, установят истинные причины и не допустят повторения инцидента", — подчеркнула А.Патова.