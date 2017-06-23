В Печоре управляющая компания "Альтернатива" месяц не вывозила мусор

Администрация Печорского района проинспектировала захламленную площадку по ул. Московская, 26 и поручила управляющей компании "Альтернатива" в срок до 23 июня вывести мусор, а также привести в надлежащее состояние прилегающую территорию. Сигнал о коммунальном беспределе на портале "Активный регион" разместили жители города Печора.

В своем обращении они рассказали, что мусор не вывозится из контейнеров уже около месяца. Отходы разносятся по округе ветром и собаками. Нерегулярный вывоз мусора со стороны УК жители наблюдают вот уже год.

В опубликованном на портале ответе администрации Печорского района сказано, что специалистами был проведен осмотр территории. Сигнал граждан подтвердился в полном объеме – территория близ контейнерной площадки захламлена как бытовыми, так и крупногабаритными отходами.

Мэрия разъяснила, что, поскольку дом № 26 по ул. Московская находится в управлении МУП "УК "Альтернатива", следовательно, именно эта организация несёт ответственность за своевременный сбор и вывоз отходов с контейнерной площадки, за надлежащее содержание прилегающей к ней территории.

В адрес УК "Альтернатива" направлено поручение в срок до 23 июня 2017 года произвести сбор и вывоз отходов с контейнеров, а также с прилегающей территории.