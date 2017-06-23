Двенадцать детей из рубрики "Хочу домой" устроены в семьи

23 июня 2017 года, 10:11 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Двенадцать детей из рубрики "Хочу домой" обрели долгожданные семьи. Трое детей были возвращены в родные семьи, восемь ребят переданы под опеку, один – в приемную семью.

Напомним, раздел, в котором размещены истории и фотографии воспитанников республиканских Домов ребенка, возобновил свою работу в ноябре 2016-го.

Кроме того, в рубрике "Хочу домой" добавлено 21 новая анкет детей, которых просто необходимо устроить в семьи.

В возрастной категории от года до четырех добавлены анкеты двух мальчиков – Артема Ч. (07.2015 г.р.) и Александра З. (11.2014 г.р.).

В категории от семи лет добавлены анкеты 12 детей – шести мальчиков и шести девочек.

В категории "братья и сестры" добавлены анкеты Альберта В. (11. 2013 г.р.) и Антонины В. (11. 2012 г.р.); Виктории З. (08. 2012 г.р.), Максима З. (09.2009 г.р.) и Вадима З. (05.2008 г.р.); Ольги Б. (03.2005 г.р.) и Ирины Б. (07.2003 г.р.); Дмитрия М. (04.2004 г.р.) и Анны М. (07.2000 г.р).

***По всем интересующим вопросам можно обращаться в отдел организации и координации деятельности по опеке и попечительству Министерства труда, занятости и социальной защиты Коми по телефонам:

(8212) 20-00-41 (по вопросам ведения регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей).

(8212) 20-37-33 (по иным вопросам организации и координации деятельности по опеке и попечительству).

Геня Джавршян
  Ключевые слова: хочу домой, усыновление, опека
  Рубрика: Общество
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