В Коми около 400 одиноких неработающих родителей детей-инвалидов получают ежемесячную выплату

22 июня 2017 года, 18:18 |
Фото Антона Пархачёва

В Коми около 400 одиноких неработающих родителей детей-инвалидов получают за счет бюджета республики ежемесячную выплату

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми напомнили, что эта мера соцподдержки введена в республике в 2012 году. По поручению Главы Республики Коми Сергея Гапликова предоставление выплаты продлено до конца 2018 года.

Размер ежемесячной компенсационной выплаты составляет 3000 рублей. Как пояснили в Минтруде РК, эта мера социальной поддержки устанавливается одиноким неработающим трудоспособным родителям или опекунам (мужчинам в возрасте до 60 лет, женщинам - до 55 лет), ухаживающим за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, на каждого ребенка-инвалида на период осуществления ухода за ним.

"На сегодняшний день ежемесячную компенсационную выплату в республике получают 393 неработающих трудоспособных родителей и опекунов, которые ухаживают за своими несовершеннолетними "особенными" детьми. Расходы бюджета Коми на эти цели составили 6 миллионов рублей", - сообщили в Минтруде РК.

Для получения более подробной информации по вопросам назначения ежемесячной компенсационной выплаты одиноким неработающим трудоспособным родителям или опекунам, осуществляющим уход за несовершеннолетним ребенком-инвалидом, нужно обращаться в центры по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения по месту жительства.

Комиинформ
  Ключевые слова: выплаты, дети-инвалиды
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

15:55 22.06.2017
Госсовет Коми одобрил закон об исполнении бюджета за 2016 год
14:05 22.06.2017
Инициатива Госсовета Коми о внесении изменений в закон "О недрах" нашла поддержку в Госдуме
13:49 22.06.2017
Мэрия Сыктывкара вырабатывает варианты по ситуации с новоселами на Ручейной


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Поздравления

Новости партнеров

На Монди СЛПК школьников погрузили в тонкости производства бумаги в игровой форме



Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью

Мы рядом
Дмитрий. Страдаю эпилепсией, мне не хватает друзей и общения. (Сыктывкар)
Ахмед. ДЦП, не могу получить коляску с электроприводом. (Санкт-Петербург)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

22 июня

День памяти о погибших в Великой Отечественной войне.


В этот день в 1941 году фашистская Германия напала на СССР.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus