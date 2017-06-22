В Коми около 400 одиноких неработающих родителей детей-инвалидов получают ежемесячную выплату

В Коми около 400 одиноких неработающих родителей детей-инвалидов получают за счет бюджета республики ежемесячную выплату

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми напомнили, что эта мера соцподдержки введена в республике в 2012 году. По поручению Главы Республики Коми Сергея Гапликова предоставление выплаты продлено до конца 2018 года.

Размер ежемесячной компенсационной выплаты составляет 3000 рублей. Как пояснили в Минтруде РК, эта мера социальной поддержки устанавливается одиноким неработающим трудоспособным родителям или опекунам (мужчинам в возрасте до 60 лет, женщинам - до 55 лет), ухаживающим за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, на каждого ребенка-инвалида на период осуществления ухода за ним.

"На сегодняшний день ежемесячную компенсационную выплату в республике получают 393 неработающих трудоспособных родителей и опекунов, которые ухаживают за своими несовершеннолетними "особенными" детьми. Расходы бюджета Коми на эти цели составили 6 миллионов рублей", - сообщили в Минтруде РК.

Для получения более подробной информации по вопросам назначения ежемесячной компенсационной выплаты одиноким неработающим трудоспособным родителям или опекунам, осуществляющим уход за несовершеннолетним ребенком-инвалидом, нужно обращаться в центры по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения по месту жительства.