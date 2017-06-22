По факту гибели рабочего на буровой в Усинске возбуждено уголовное дело

22 июня 2017 года, 17:16 | Усинск
Фото: Альтера Инвест

В Усинске расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Напомним, как ранее сообщал "Комиинформ", работник буровой одного из месторождений Усинска погиб во время монтажа вышки, второй был доставлен в реанимацию.

Как пояснили "Комиинформу" в прокуратуре Усинска, в ходе предварительного следствия установлено что мастер ООО "Буровая компания "Евразия" вместе с механиком, занятым на вышкостроении ООО "ВМУ", находились на кусте 18-ГС Усинского месторождения. С 15.00 до 16.00 часов работник "Буровая компания "Евразия", личность которого не установлена, имея ответственность за соблюдение правил безопасности при ведении монтажных работ, в нарушение правил безопасности допустил на мобильную буровую установку работников.

В ходе монтажных работ два сотрудника упали с роторного основания, и, пролетев более шести метров, упали на землю. В результате один из них получил катотравму, ЗЧМТ, сотрясения головного мозга, ЗТГК, переломы четырех ребер слева, гемоторакс слева, подкожную эмфизему слева в стадии разрешения, перелом поперечных отростков LI, L2 справа, посттравматический пневмонит слева.

Второй работник получил открытый перелом со смещением слева большой берцовой кости, рваные раны, внутреннее кровотечение, перелом кости предплечья слева, закрытую черепно-мозговую травму, смещение головного мозга, ушибленную рану лба.

Пострадавших доставили в ГБУЗ РК "Усинская ЦРБ", где второй работник скончался. В настоящее время уголовное дело находится в производстве следственного отдела по Усинску СУ СК по Коми, устанавливаются обстоятельства несчастного случая. В настоящее время допрошены работники и руководство ООО "Буровая компания "Евразия", направлены поручения и запросы в государственные органы.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: гибель, вышка, буровая
  Рубрика: Происшествия
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