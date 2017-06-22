В Коми объявлено штормовое предупреждение

22 июня 2017 года, 14:20 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Штормовое предупреждение объявлено сегодня, 22 июня в юго-западных и центральных районах. Это Усть-Вымский, Сыктывдинский, Сысольский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Удорский, Княжпогостский, Ухтинский, Сосногорский, Ижемский и Вуктыльский районы.

Опасная ситуация сохранится вплоть до 21 часа текущего дня.

В этих районах ожидаются грозы, местами с ливнем. Также прогнозируется усиление южного и юго-восточного ветра с порывами до 18 м/с.

Главное управление МЧС России по Республике Коми, в свою очередь, рекомендует населению воздержаться сегодня от поездок по городу, закрыть окна в домах и квартирах, а также ограничить время нахождения на улице. Не лишним будет убрать транспортные средства из-под больших деревьев и рекламных щитов. На улице - избегать шатких строений, больших одинокостоящих деревьев, линий электропередач и антенн, не спускаться в заглубленные помещения.

Напоминаем, при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "010" или "101".

Наталья Петрова
  Ключевые слова: штормовое, предупреждение, ливень, гроза, ветер
  Рубрика: Общество
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