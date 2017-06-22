Инициатива Госсовета Коми о внесении изменений в закон "О недрах" нашла поддержку в Госдуме.

В Государственной Думе состоялось заседание Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, на котором депутат Ольга Савастьянова представляла законопроект Государственного Совета Коми "О недрах".

Как сообщила О.Савастьянова, комитет принял решение поддержать и внести в план рассмотрения на пленарном заседании 5 июля 2017 года.

Это решение парламентарий назвала историческим шагом для Республики Коми, поскольку "впервые региональная инициатива от республики, которая была направлена в федеральный парламент, одобрена и нашла поддержку".

Напомним, внесение изменений в статью 10 закона Российской Федерации "О недрах", внесенный Государственным Советом Республики Коми 27 февраля этого года, подразумевает увеличение срока проведения геологоразведочных работ для недропользователей с пяти до семи лет.

Как ранее заявлял председатель комитета Госсовета Коми по природным ресурсам, природопользованию и экологии Василий Смалий, одной из причин, необходимых для внесения изменений, являются сложные климатические и ландшафтно-географические условия в регионе, которые значительно ограничивают временные рамки и условия проведения работ по геологическому изучению участков недр на данных территориях.