В Усть-Вымском районе пропала 23-летняя Любовь Мазур

В Усть-Вымском районе пропала 23-летняя девушка. Информация о ее исчезновении поступила в полицию от сестры.

Правоохранителям сообщили, что Любовь Мазур 1994-го года рождения около 7 утра 18 июня вышла от подруги по улице Железнодорожной в Микуни и до настоящего момента не выходила на связь с близкими. Телефон девушки отключен, в соцсети она не появлялась.

Как отмечает в заявлении сестра, ранее девушка высказывала намерения совершить суицид. В беседе с корреспондентом "Комиинформа" родственники пропавшей рассказали, что вчера ездили в Сыктывкар, где проживает молодой человек пропавшей. У него дома ее не оказалось.

Особые приметы Любови Мазур: рост 160-165 см, телосложение худощавое, лицо бледное с веснушками, волосы темно-русые.

В день исчезновения была одета в кофту и джинсы синего цвета, черные ботинки. При себе имела сумку и паспорт.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Л. Мазур, просят сообщать по телефонам: 8 (82134)-23-103, 23-113, 23-179 или 89042361441 (Елена).