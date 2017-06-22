В Сыктывкаре задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении 81-летней пенсионерки

Полицейскими Сыктывкара задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении 81-летней пенсионерки.

В полицию Сыктывкара обратилась сыктывкарка, которая рассказала, что у пенсионерки 1935 года рождения пропали 195 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к хищениям денег причастен мужчина, который представлялся менеджером по установке фильтров для воды. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками патрульно-постовой службы подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции.

Злоумышленником оказался ранее не судимый местный житель, 1962 года рождения. Мужчина, узнав о том, что пенсионерка проживает одна, дважды навещал ее и предлагал свои услуги якобы по установке фильтрующих элементов для очистки воды. Взяв у пенсионерки денежные средства, никаких работ он не проводил. В общей сложности потерпевшая передала злоумышленнику 195 тысяч рублей.

Подозреваемый вину признал. Похищенные деньги мужчина успел потратить на собственные нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

МВД по Республике Коми призывает граждан быть бдительными. Предупредите своих родных и близких пожилого возраста о возможных фактах мошенничества. Напомните, что не стоит вступать в общение и впускать в квартиру незнакомых людей, даже если они представляются представителями различных госструктур.

Представители государственных учреждений не приходят без предупреждения. Для того, что бы социальный работник пришел к пожилому человеку, ему необходимо подать заявление в учреждения надомного обслуживания. После этого пенсионеру сообщат, кто и когда будет его посещать. Поэтому открывать дверь нужно только известному вам социальному работнику, а не каждому, кто им представился.

Если к вам приходят незнакомые люди, представляясь сотрудниками любого предприятия, позвоните в указанное место, уточните, находиться ли в штате предприятия данный человек, какова цель его визита. Научите своих пожилых родственников незамедлительно звонить вам при каждом визите посторонних людей.