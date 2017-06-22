Депутаты Госсовета Коми направили закон об усовершенствовании финансовой поддержки муниципалитетов на доработку

Депутаты Госсовета Коми утвердили законопроект о совершенствовании финансовой поддержки муниципалитетов республике в первом чтении и направили его на доработку главе Коми.

Представляя законопроект, министр финансов региона Галина Рубцова пояснила, что фонд поддержки прежде формировался за счёт трёх видов налогов - НДФЛ, налогов, нвыплачиваемых по упрощенной схеме, и ЕНВД.

Нововведения предполагают пополнение фонда двумя новыми налоговыми источниками - земельным налогом и налогом на имущество физических лиц.

"Кроме того, меняется система распределения средств фонда, - добавила министр финансов. - Если раньше средства выделялись муниципалитетам двумя частями - сначала 80%, затем 20%, то теперь поддержка будет перечисляться одним платежом. Это позволит нам поддержат малообеспеченные сельские районы за счёт более обеспеченных городских".

Г. Рубцова напомнила, что объём фонда остаётся неизменным и составляет 2,6 млрд. рублей.

Мнения депутатов относительно законопроекта разделились.

Депутат Олег Михайлов отметил, что в Сыктывкаре остаётся только 9% от собранных доходов, львиная долян средств уходит на бюджетное выравнивание других муниципалитетов.

Депутат из Ухты И. Шиманский заявил, что такой подход толкает экономически слабые районы к иждивенчеству.

Заместитель председателя парламента Валентина Жиделева согласилась, что это очень специфичный закон, который, тем не менее, защищает интересы жителей сельских районов.

В ходе голосования за закон в первом чтении поддержали его 14 из 22 депутатов, шесть человек высказались против.

Закон направили на доработку в первом чтении, за это предложение высказались 19 человек, трое - против.