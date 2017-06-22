В Коми появится новый орган – Палата молодых законодателей

В Республике Коми появится новый орган – Палата молодых законодателей. Соответствующее решение было принято на собрании фракции "Единая Россия" в Государственном Совете Республики Коми.

С инициативой создания палаты при фракции выступил сенатор от Республики Коми Дмитрий Шатохин, подчеркнувший, что только в Северо-Западном Федеральном округе в трех субъектах есть Палата молодых законодателей. Еще в трех она на стадии создания.

Как заметил Дмитрий Шатохин, есть различие между палатой и Молодежным парламентом.

"Главная особенность – это состав. В Палату молодых законодателей предлагается включить исключительно депутатов Советов муниципальных образований, городов, поселений, которым еще нет 35. То есть это те люди, которым народ доверяет и прошли своего рода сито отбора. Таковых в республике 24 - городских и районных и 270 поселенческих. Кроме того, на первых этапах предлагается включить в палату только членов или сторонников "Единой России", то есть растим будущее партии", - добавил сенатор.

Всего численность Палаты составит 30-40 человек.

Создание палаты молодых законодателей Республики Коми решает ключевую задачу- консолидацию действующих молодых депутатов с целью создания кадрового резерва и реализации молодежных законодательных инициатив.

Фракция "Единая Россия" в Государственном Совете Республики Коми поддержала инициативу.

"Но сейчас главное четко проработать регламент Палаты молодых законодателей, ее положение. Это не должен быть бесполезный орган, служащий для пиара наших молодых коллег. Они должны делом доказывать, что достойны быть ее членами. К ним будет наиболее пристальное внимание не только от нас, депутатов, но и от населения Республики Коми", - подчеркнул руководитель фракции, первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Коми Александр Макаренко.

Разработка регламентирующих документов, а также организация работы палаты возложена на региональный исполнительный комитет партии "Единая Россия" и аппарат фракции "Единая Россия" в Государственном Совете Республики Коми.