В Коми появится новый орган – Палата молодых законодателей

22 июня 2017 года, 9:45 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Республике Коми появится новый орган – Палата молодых законодателей. Соответствующее решение было принято на собрании фракции "Единая Россия" в Государственном Совете Республики Коми.

С инициативой создания палаты при фракции выступил сенатор от Республики Коми Дмитрий Шатохин, подчеркнувший, что только в Северо-Западном Федеральном округе в трех субъектах есть Палата молодых законодателей. Еще в трех она на стадии создания.

Как заметил Дмитрий Шатохин, есть различие между палатой и Молодежным парламентом.

"Главная особенность – это состав. В Палату молодых законодателей предлагается включить исключительно депутатов Советов муниципальных образований, городов, поселений, которым еще нет 35. То есть это те люди, которым народ доверяет и прошли своего рода сито отбора. Таковых в республике 24 - городских и районных и 270 поселенческих. Кроме того, на первых этапах предлагается включить в палату только членов или сторонников "Единой России", то есть растим будущее партии", - добавил сенатор.

Всего численность Палаты составит 30-40 человек.

Создание палаты молодых законодателей Республики Коми решает ключевую задачу- консолидацию действующих молодых депутатов с целью создания кадрового резерва и реализации молодежных законодательных инициатив.

Фракция "Единая Россия" в Государственном Совете Республики Коми поддержала инициативу.

"Но сейчас главное четко проработать регламент Палаты молодых законодателей, ее положение. Это не должен быть бесполезный орган, служащий для пиара наших молодых коллег. Они должны делом доказывать, что достойны быть ее членами. К ним будет наиболее пристальное внимание не только от нас, депутатов, но и от населения Республики Коми", - подчеркнул руководитель фракции, первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Коми Александр Макаренко.

Разработка регламентирующих документов, а также организация работы палаты возложена на региональный исполнительный комитет партии "Единая Россия" и аппарат фракции "Единая Россия" в Государственном Совете Республики Коми.

Комиинформ
  Ключевые слова: Госсовет
  Рубрика: Политика
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

09:05 20.06.2017
На бездействие управляющих компаний обязаны отреагировать жилинспекции
20:59 19.06.2017
Работа председателя совета дома может быть оплачиваемой
18:23 19.06.2017
Реконструкция помещений для ведения бизнеса должна быть согласована в законном порядке


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Поздравления

Новости партнеров

На Монди СЛПК школьников погрузили в тонкости производства бумаги в игровой форме



Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью

Мы рядом
Дмитрий. Страдаю эпилепсией, мне не хватает друзей и общения. (Сыктывкар)
Ахмед. ДЦП, не могу получить коляску с электроприводом. (Санкт-Петербург)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

22 июня

День памяти о погибших в Великой Отечественной войне.


В этот день в 1941 году фашистская Германия напала на СССР.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus