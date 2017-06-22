Юные журналисты Воркуты победили в конкурсе Российского движения школьников

22 июня 2017 года, 11:01 |
Фото Антона Пархачёва

Юные воркутинцы празднуют победу в престижном журналистском конкурсе.

Стали известны имена победителей конкурса телевизионных и новостных проектов среди юных журналистов, организованном Российским движением школьников. Дети со всей страны прислали на конкурсную платформу РДШ более 300 работ.

Экспертам предстояло определить победителей в трех номинациях: "Лучшее школьное телевидение", "Лучшее печатное СМИ" и "Лучшая социальная сеть".

В итоге призовые места в двух категориях заняли воркутинские школьники. "ТВ – Воркута" стала победителем первой номинации. Второе место в конкурсе печатных СМИ занял проект юных жителей заполярного города "Мы".

Все победители отправятся в Москву на церемонию награждения российской национальной телевизионной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ, которая пройдёт 3 октября.

Илья Баканов
  Ключевые слова: СМИ, РДШ, Победа, конкурс
  Рубрика: Общество
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